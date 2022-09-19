"هيئة الاتصالات" تصدر وثيقة تنظيمات الأسواق الثانوية للطيف الترددي

وتهدف الهيئة من خلال إصدار هذه الوثيقة، إلى تشجيع الابتكار في التقنيات اللاسلكية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في إجراءات إدارة الطيف الترددي، وتعزيز المرونة في الوصول إليه.