"هيئة الاتصالات" تصدر وثيقة تنظيمات الأسواق الثانوية للطيف الترددي

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وثيقة تنظيمات الأسواق الثانوية للطيف الترددي، تنفيذاً لمبادرات الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020 - 2025) التي تتبنى الأساليب التنظيمية المرتكزة على الأسواق واحتياجات المستخدمين.
وتتيح هذه الوثيقة، الوصول للطيف الترددي عبر أسواق ثانوية، تتبنى الهيئة عبرها أساليب جديدة لإعادة استخدام الترددات بين المستخدمين من خلال النقل التام والنقل الجزئي للمخصصات الترددية.
وتهدف الهيئة من خلال إصدار هذه الوثيقة، إلى تشجيع الابتكار في التقنيات اللاسلكية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الطيف الترددي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، وتعزيز الشفافية في إجراءات إدارة الطيف الترددي، وتعزيز المرونة في الوصول إليه.
يُذكر أن إعداد واعتماد الوثيقة التنظيمية جاء عقب طرحها مرئيات العموم وقياس احتياجات المستخدمين من الطيف الترددي.