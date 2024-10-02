"إثراء" يعلن فوز 17 مشروعًا في مبادرة إثراء المحتوى العربي بنسختها الثالثة

وكشفت رئيس قسم البرامج في إثراء نورة الزامل، خلال حفل إعلان النتائج أن مبادرة إثراء المحتوى العربي تطورت وتشكلت بصور مختلفة ومتجانسة، مشيرة إلى أن دعم إثراء لا يقتصر على الكلمة والصورة؛ بل يمتد إلى الأشخاص المبدعين والطاقات الذين يخبرون العالم بأننا نقف على جبال راسخة من الثقافة والتراث والتاريخ بعمق فريد ونوعي، لافتة إلى الإنجازات التي حققتها المبادرة منذ تأسيسها حيث أسهمت في نشأة 35 شركة استفاد منها أكثر من 600 موظف وموظفة، كما نتج عن ذلك أكثر من 200 منتج ثقافي استطاع تغطية الكلمة المكتوبة والمترجمة والمسموعة وصولًا إلى الصورة الحيّة وثائقيًا وتحريكيًا، بدعم من 15 مستشارًا ومستشارة وبواقع 1500 ساعة وأكثر، بحسب تعبيرها.