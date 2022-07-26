مساعِدتان للرئيس ووكيلات.. علامات فارقة في تمكين المرأة بـ"شؤون الحرمين"

ولم يكن تمكين المرأة ليتحقق لولا الدور الفاعل للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في تطوير منظومة العمل النسائي والذي كان من العوامل الرئيسية لنجاح مشروع تمكين المرأة باقتدار في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث وضعت الرئاسة العامة ضمن خطتها التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية (2030) مسارًا خاصًّا لتمكين المرأة من خلال تفعيل دورها القيادي وتقليدها مناصب عليا تؤهلها للمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعضدت ذلك بتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات وفق خصائص المرأة وسماتها؛ حيث أصدرت القيادة الرشيدة القرارات العادلة التي تكفل لها ممارسة حقها المكتسب، وتهيئة بيئة عمل تلائمها وتبرز تمكينها في أرقى طراز من الجودة دون المساس بقيمها وتقاليدها.