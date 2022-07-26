مساعِدتان للرئيس ووكيلات.. علامات فارقة في تمكين المرأة بـ"شؤون الحرمين"

في إطار تمكين المرأة ووصولها إلى الموارد والإمكانيات ومشاركتها في المشروع التنموي لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، مكّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المرأة العاملة في المسجد الحرام من تسخير كافة قدراتها العلمية والمهنية في خدمة المعتمرين والزوار؛ وصولًا إلى تحقيق الريادة المحلية والدولية في مجال تطوير منظومة الخدمات لقاصدات بيت الله الحرام، والتسهيل على القاصدين والقاصدات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.
ولم يكن تمكين المرأة ليتحقق لولا الدور الفاعل للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس في تطوير منظومة العمل النسائي والذي كان من العوامل الرئيسية لنجاح مشروع تمكين المرأة باقتدار في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث وضعت الرئاسة العامة ضمن خطتها التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية (2030) مسارًا خاصًّا لتمكين المرأة من خلال تفعيل دورها القيادي وتقليدها مناصب عليا تؤهلها للمشاركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وعضدت ذلك بتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في مختلف المجالات وفق خصائص المرأة وسماتها؛ حيث أصدرت القيادة الرشيدة القرارات العادلة التي تكفل لها ممارسة حقها المكتسب، وتهيئة بيئة عمل تلائمها وتبرز تمكينها في أرقى طراز من الجودة دون المساس بقيمها وتقاليدها.
ووجدت الكوادر النسائية العناية من الرئيس العام وسعيه الحثيث للتطوير، ومواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين؛ إذ توالت القرارات والتوجيهات الرامية إلى تمكين المرأة؛ فتقلدت مناصب عدة لتكون شريكة في خدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- بل وتناغمت مع التطور بهمة عالية وعزيمة سامية، فلم تكتفِ بإثبات جدارتها أو أنها أهل للثقة فحسب؛ وإنما تفوقت ففاقت، وقدمت أبدع مثال نموذجي للمرأة المنجزة الخلاقة.
مكنت الرئاسةُ المرأةَ للمرة الأولى في هذا الجهاز الحكومي؛ لتتقلد منصب "مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية"؛ وبهذا تكون الرئاسة قد دخلت مرحلة تاريخية، وسابقت عجلة الزمن التطويرية لزيادة الإنتاجية في العمل المؤسسي، وتكثيف الفاعلية للبناء المجتمعي.
وقد سجلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلى منصب قيادي نسائي في تاريخها مطلع العام الحالي؛ وذلك عندما أصدر الدكتور عبدالرحمن السديس قرارات تاريخية بتعيين سيدتين مساعدتين للرئيس العام لشؤون الحرمين، إلى جانب حزمة من مناصب قيادية نسائية أخرى، تشمل: وكيلات الرئيس العام، ووكيلات مساعدات في مختلف التخصصات التطويرية.