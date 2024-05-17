مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ حياة مسنة مصابة بالأمراض المزمنة

أعاد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم وبفضل من الله الحياة لمريضة ستينية وصلت طواريء المستشفى وهي فاقدة للوعي وفي حالة خطرة ، وبإجراء الكشف الطبي عليها والإطلاع على تاريخها المرضي ، تبين أنها تعاني من عدة أمراض مزمنة وهي القلب والضغط والسكر وآلام أسفل الظهر ، وقد أجرت منذ عدة سنوات جراحتين لإزالة الغضروف بالفقرات القطنية وقسطرة قلبية، وعلى الفور تم نقلها لوحدة العناية المركزة بالمستشفى . ذكر ذلك الدكتور وجيه عودة رئيس وحدة العناية المركزة .
وقال الدكتور وجيه أنه أجريت لها الفحوصات السريرية اللازمة ، والتي أظهرت نتائجها أنها تعاني من ضيق في التنفس نتيجة التهاب رئوي حاد ، فتم على الفور تشكيل فريق طبي من أطباء المخ والأعصاب والأمراض الصدرية لدراسة الحالة ، وتقرر إجراء المزيد من الفحوصات للوصول للتشخيص السليم ، بالإضافة إلى إجراء فحص للعمود الفقري والصدر والبطن ، بواسطة الرنين المغناطيسي MRI وتحليل السائل النخاعي . وقد أظهرت النتائج إصابتها باعتلال حاد في الجهاز العصبي والعضلي نتيجة خلل بالجهاز المناعي.
وأضاف الدكتور وجيه أنه بعد نجاح الفريق في التوصل للتشخيص السليم للحالة ، تقرر البدء في الخطة العلاجية وإعطائها جرعات من العلاج المناسب لمدة أسبوع ، وبعدها تم عمل تقييم إكلينيكي وأظهرت النتائج تحسنها بشكل كبير ولله الحمد ، مما شجع الفريق الطبي على فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها.
واختتم الدكتور وجيه حديثه قائلاً ، بأن حالة المريضة استقرت وأصبحت قادرة على التنفس بصورة طبيعية ، دون الإستعانة بأجهزة التنفس الصناعي ، وعاد الجهازين الحركي والعصبي إلى طبيعتهما وخرجت من المستشفى وهى بصحة جيدة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحب بالقصيم، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الصحية الوطنية والدولية، الأمر الذي جعله قبلة للباحثين عن العلاج من داخل المملكة وخارجها، وقد حصد العديد من الشهادات العالمية والمحلية ، ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، وكذلك اعتماد CBAH واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.