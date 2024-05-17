مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم ينقذ حياة مسنة مصابة بالأمراض المزمنة

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحب بالقصيم، يقدم خدمات رعاية صحية متكاملة ومستوفية لكافة المعايير الصحية الوطنية والدولية، الأمر الذي جعله قبلة للباحثين عن العلاج من داخل المملكة وخارجها، وقد حصد العديد من الشهادات العالمية والمحلية ، ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، وكذلك اعتماد CBAH واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.