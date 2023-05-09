أمير تبوك يرعى حفلَ تدشين مبادرة "أخذ الفتوى من مصادرها المعتمدة"

وقال: قد حفظ الله لهذه الدولة المباركة مكانتها ووحدتها، ومنّ عليها بالتفاف شعبها على ولاة أمرهم، وأسبغ عليها من نعمه بقيادة حكيمة وحكومة رشيدة منذ عهد المؤسس، رحمه الله وطيب ثراه، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله. وقد لقيت الرئاسةُ العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ممثلة في هيئة كبار العلماء، واللجنة الدائمة للفتوى؛ كلَّ دعم وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بشأن الفتوى والمفتين؛ حيث صدر الأمر السامي الكريم رقم 3307 وتاريخ 13/ 1/ 1444هـ، بشأن تنظيم الفتوى والمفتين؛ حفظًا لكيان هذا العلم، وألا يتصدّر أمرَ الفتوى إلا مَن توافرت فيه الشروط، وتمت إجازته من الجهات المختصّة، وبذلك يُقطع الطريق على كل من تسول له نفسُه تصدرَ الفتوى دون علم وبصيرة.