صندوق الاستثمارات يستحوذ على 9.5% من أسهم شركة "سكاي بورن رينيوبلز"

وبهذه المناسبة، صرّح تركي النويصر نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق: "تؤكد هذه الصفقة على تعزيز استهدافنا للاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون، الذي يشمل مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة، والمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح البحرية، التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ونعتقد أن هناك فرصًا واسعة للنمو لشركة "سكاي بورن رينيوبلز."