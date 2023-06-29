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الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجاً إيرانيًا تعرض لألم بالظهر
بادرت بتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل مشعر منى
تولت الشؤون الطبية بحرس الحدود، تقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة لحاج من الجنسية الإيرانية، بعد تعرضه لحالة إجهاد وألم بالظهر في مكة المكرمة بمشعر منى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
جدير بالذكر أن حرس الحدود يشارك بكوادر صحية مجهزة لتقديم الرعاية الطبية للحجاج والمشاركين في مهمة الحج، ويسعى جاهداً لتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم خلال أدائهم للمناسك في المشاعر المقدسة.