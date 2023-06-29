الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجاً إيرانيًا تعرض لألم بالظهر

تولت الشؤون الطبية بحرس الحدود، تقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة لحاج من الجنسية الإيرانية، بعد تعرضه لحالة إجهاد وألم بالظهر في مكة المكرمة بمشعر منى، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.