"العتيبي" يُشارك في اجتماع حوار شانغريلا في سنغافورة ويلتقي عددًا من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين

شارك مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، في اجتماع الطاولة المستديرة لحوار شانغريلا العشرين الذي أقيم في جمهورية سنغافورة، بحضور رؤساء الوفود الرسمية ووزراء الدفاع وكبار القادة العسكريين وصانعي سياسات الدفاع والأمن من مختلف دول العالم.
وناقش الاجتماع التحديات الأمنية والدفاعية على مستوى العالم، والحلول الممكنة لتوفير الاستقرار وإحلال السلام.
كما حضر مساعد وزير الدفاع، مأدبة العشاء التي أقامتها رئيسة جمهورية سنغافورة السيدة حليمة يعقوب في القصر الرئاسي على شرف ضيوف ورؤساء وفود الدول المشاركة في حوار شانغريلا.
وعلى هامش مشاركته في "حوار شانغريلا"، التقى مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة الدكتور خالد بن محمد العطية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.
كما التقى المهندس العتيبي وزير الدولة الأعلى في وزارة الدفاع بجمهورية سنغافورة زكي محمد، واستعرضا خلال اللقاء علاقات التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
واجتمع مساعد وزير الدفاع، بوزير الدفاع الماليزي السيد محمد حسن.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها.
كما عقد مساعد وزير الدفاع، ورئيس الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد، لقاءً أكدا فيه قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحثا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث مساعد وزير الدفاع، ووزير الدولة الأعلى بوزارة الدفاع الاتحادية الألمانية السيد نيلز هيلمر، في اجتماع عُقد على هامش حوار شانغريلا، فرص تطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري.
وعقد مساعد وزير الدفاع، وسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في دولة البحرين الشقيقة، اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات الدفاعية والعسكرية.
كما التقى مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، بالمدير العام والرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الدكتور جون تشيبمان، وعدد من ممثلي الشركات العسكرية والدفاعية، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة.
وكان مساعد وزير الدفاع المهندس طلال العتيبي، قد ترأس وفد وزارة الدفاع المُشارك في منتدى "حوار شانغريلا" الـ 20، التي انطلقت أعماله مطلع هذا الأسبوع في سنغافورة، بمشاركة عدد من وزراء الدفاع، وكبار المسؤولين الحكوميين والمحللين العسكريين، وصناع القرار في الدوائر الدبلوماسية والأمنية.