"العتيبي" يُشارك في اجتماع حوار شانغريلا في سنغافورة ويلتقي عددًا من وزراء الدفاع وكبار المسؤولين

كما عقد مساعد وزير الدفاع، ورئيس الأركان المشتركة في جمهورية باكستان الإسلامية الفريق أول ساهر شمشاد، لقاءً أكدا فيه قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحثا أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.