أمطار متفاوتة وحبات برد.. "الحصيني": أمطار الـ36 ساعة بـ9 مناطق وتزيد

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه بحسب النماذج الجوية، تُتَوقع أمطارٌ متفاوتة بمناطق عدة خلال الـ36 ساعة المقبلة من اليوم الخميس وغد الجمعة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار ستكون "من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والقصيم، وشرق وجنوب حائل، وشرق مكة).
وبيّن أنها تكون "غزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد، وتمتد إلى اليمن والإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين، وتُسبَق بنشاط للرياح المغبرة إلا أن يصرفها الله".