أمطار متفاوتة وحبات برد.. "الحصيني": أمطار الـ36 ساعة بـ9 مناطق وتزيد

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أن الأمطار ستكون "من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والقصيم، وشرق وجنوب حائل، وشرق مكة).