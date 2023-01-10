"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على الشرقية والرياض وعسير والباحة ومكة المكرّمة

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي؛ تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .