"التخصصي" يوقِّع اتفاقية إطارية مع مجموعة BGI الصينية

وقَّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث اتفاقية إطارية مع مجموعة BGI الصينية الرائدة عالميًّا في مجالات علوم الحياة؛ للتعاون في التطوير والابتكار في مجال الجينوم البشري. وقد مثَّل "التخصصي" في توقيع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد الفياض، بينما مثَّل مجموعة BGI الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور ين يا، وذلك بمقر المستشفى في الرياض.
وتأتي الاتفاقية في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الاستراتيجية التي أبرمها الطرفان في ديسمبر الماضي؛ بهدف التعاون في الأبحاث والتجارب السريرية في الطب الجيونومي، والتدريب، والتبادل العلمي، ومشاركة نتائج ذلك على هيئة أوراق علمية، ومنتجات، وبراءات اختراع.
وتضمَّنت الاتفاقية الإطارية وضع خطة تعاون طويلة الأجل في ثلاثة قطاعات رئيسية، منها التعاون في تطوير وابتكار منتجات جديدة، ويشمل ذلك إنشاء مجلس علمي مشترك لقيادة التطوير، وعقد ورش عمل لمشاركة أحدث التقنيات.
وأسست الاتفاقية مسارًا لتفعيل منتجات BGI في التجارب السريرية والدراسات التجريبية المنفَّذة في المملكة العربية السعودية، مثل منتجات العلاج الجيني ومنتجات العلاج الخلوي، كما ستعزز التعاون التجاري في مجالات متعددة، مثل: إجراء الاختبارات على العينات البيولوجية، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بها، وتدريب الكوادر المحلية.
وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج تحوُّل "التخصصي" إلى مؤسسة غير ربحية ذات طبيعة خاصة، تسعى للاستثمار في التطوير والابتكار بمجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز الجودة وتجربة المريض، وتخفيض التكلفة، إضافة إلى تحقيق إيرادات على المدى الطويل، وهو ما يعد ممكنًا رئيسيًّا للتحول؛ يساهم في تحقيق رؤية المستشفى، المتمثلة في أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعد من المستشفيات الأبرز عالميًّا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، وصُنف مؤخرًا في المركز الـ20 في قائمة أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم لعام 2023، والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بحسب تصنيف براند فاينانس (Brand Finance).
وتعد مجموعة BGI من المنظمات الرائدة في علوم الحياة في العالم؛ إذ أقامت تعاونًا وشراكات مع آلاف المنظمات المختلفة في أكثر من 100 دولة حول العالم؛ لتوفير المعدات والدعم الفني والحلول لاحتياجات الاقتصادات الوطنية في مجالات الطب الدقيق والصحة الدقيقة.