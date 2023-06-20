"التخصصي" يوقِّع اتفاقية إطارية مع مجموعة BGI الصينية

وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج تحوُّل "التخصصي" إلى مؤسسة غير ربحية ذات طبيعة خاصة، تسعى للاستثمار في التطوير والابتكار بمجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز الجودة وتجربة المريض، وتخفيض التكلفة، إضافة إلى تحقيق إيرادات على المدى الطويل، وهو ما يعد ممكنًا رئيسيًّا للتحول؛ يساهم في تحقيق رؤية المستشفى، المتمثلة في أن يكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.