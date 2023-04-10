شلالات تتشكل بالجبال وسيول بالشعاب.. مشاهد خلابة من "أمطار العاصمة المقدسة"

شهدت العاصمة المقدسة، اليوم وتحديدًا عند قرابة الساعة الرابعة فجرًا، هطول أمطار متوسطة لم تستمر طويلًا إلا أنها صُحِبت بزخات كثيفة من البرد.
وعاودت الحالة الهطول عند قرابة الساعة التاسعة صباحًا، غزيرة أحيانًا على بعض الأحياء؛ وهو ما أدى إلى تشكل شلالات في الجبال وسيول في الشعاب، في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب المياه بشوارع بعض الأحياء كحي الخضراء الذي غمرت شوارعَه المياه المنحدرة من الأماكن المرتفعة.
ورصدت عدسة "سبق" الحالة التي صاحبها ضباب كثيف على الجبال المحاذية للحي؛ وهو ما دفع ببعض السكان وجانب من العابرين لتوثيق تلك المشاهد الخلابة التي هبطت قليلًا بدرجات الحرارة.