شلالات تتشكل بالجبال وسيول بالشعاب.. مشاهد خلابة من "أمطار العاصمة المقدسة"

وعاودت الحالة الهطول عند قرابة الساعة التاسعة صباحًا، غزيرة أحيانًا على بعض الأحياء؛ وهو ما أدى إلى تشكل شلالات في الجبال وسيول في الشعاب، في الوقت الذي ارتفع فيه منسوب المياه بشوارع بعض الأحياء كحي الخضراء الذي غمرت شوارعَه المياه المنحدرة من الأماكن المرتفعة.