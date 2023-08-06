"تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة والأرجنتين" في اتفاق يوقعه "الفالح"

كما استعرضت وزارة الاستثمار السعودية، خلال الاجتماع، دورها وأهدافها في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات من النمو وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دورها الذي يأتي داعمًا ومحفّزًا ومُيسرًا لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.