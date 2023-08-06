"تشجيع الاستثمار المباشر بين المملكة والأرجنتين" في اتفاق يوقعه "الفالح"

وقّع وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس، مذكرة تفاهم مع وزير الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك على هامش زيارته والوفد المرافق له لجمهورية الأرجنتين، ضمن الزيارة التي يقوم بها لدول أمريكا اللاتينية.
وتهدف المذكرة التي وُقّعت بين وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية والتجارة الدولية في الأرجنتين إلى التعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين.
وعقد "الفالح" ووزير الخارجية والتجارة الدولية الأرجنتيني اجتماعًا بمشاركة عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات السعودية والأرجنتينية، حيث ناقش عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وبحث الجانبان سبل توسيع الشراكة الاستثمارية واستعراض فرص الاستثمار النوعية في البلدين، إضافة إلى التأكيد على تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات نوعية في القطاعات الحيوية والمجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
كما استعرضت وزارة الاستثمار السعودية، خلال الاجتماع، دورها وأهدافها في جذب الاستثمارات النوعية وتمكين القطاعات من النمو وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على الخدمات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تعمل على تعزيز جهود الشراكة مع القطاع الخاص في التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دورها الذي يأتي داعمًا ومحفّزًا ومُيسرًا لمشاركة القطاع الخاص، السعودي وغير السعودي، في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجهه في تعامله مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.