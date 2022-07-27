بمشاركة القطاع الخاص.. "التدريب التقني والمهني" تنهي تحديث وتطوير التخصصات والأقسام

وأوضح نائب المحافظ المساعد للتدريب الدكتور سعد السعيدان، أن هذا التطوير سيكون له أثر في مواكبة مرحلة التحولات السريعة في سوق العمل السعودي في القطاعين الخاص والعام، وانخراط الخريجين بسوق العمل بكل جدارة، حيث إنه سيحقق منافسة عادلة لخريجي المؤسسة فيما يتعلق بالمزايا والترقيات.