لاعب فرنسي محترف بالمملكة يصف أجواء الصيام الأول له مع عائلته

ويحكي اللاعب الفرنسي "بيني نيكولولو" ذو الـ ٢٨ عاماً، أن هذا العام هو أول عام له في شهر رمضان المبارك بالمملكة، ويستشعر فيه جمال الشهر الكريم ويمارس تمارينه الرياضية، ويتناول وجباته بشكل منتظم مع الصيام، مشيراً إلى أنه لم يعتد هذا التغيير، حيث كان يمارس تمارينه في فترات الصباح، ولكنه يتعايش مع جدول رمضان بشكل جيد.