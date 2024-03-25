لاعب فرنسي محترف بالمملكة يصف أجواء الصيام الأول له مع عائلته

يتميز المجتمع السعودي بقبوله وانفتاحه على الآخرين، وذلك انطلاقاً من التعاليم الشرعية في حسن التعامل، وامتداداً للموروث الاجتماعي والتقاليد في الترحاب والكرم، فبين الأولى والثانية وجد لاعب فرنسي في صفوف نادي العروبة الرياضي بالجوف نفسه في أجواء عائلية في شهر رمضان، وهو الصيام الأول له في المملكة مع عائلته.
ويحكي اللاعب الفرنسي "بيني نيكولولو" ذو الـ ٢٨ عاماً، أن هذا العام هو أول عام له في شهر رمضان المبارك بالمملكة، ويستشعر فيه جمال الشهر الكريم ويمارس تمارينه الرياضية، ويتناول وجباته بشكل منتظم مع الصيام، مشيراً إلى أنه لم يعتد هذا التغيير، حيث كان يمارس تمارينه في فترات الصباح، ولكنه يتعايش مع جدول رمضان بشكل جيد.
وعن الأكلات الشعبية في المملكة قال اللاعب "نيكولولو" إنه اعتاد تجربة أصناف مختلفة من الأكلات السعودية مع زملائه من الفريق، خاصة تجربة "الأرز بطرقه المختلفة "، التي أشاد بها بشكل كبير، ويملك اللاعب علاقات اجتماعية مع اللاعبين والإداريين في ناديه ويحظى بصداقات وثيقة معهم ووجد أرضية مشتركة معهم.
وتعمد الأندية الرياضية في شهر رمضان المبارك إلى إجراء تغييرات في جدول اللاعبين خلال شهر رمضان المبارك لضمان قيامهم بأداء الصيام بشكل جيد بما لا يخل بمسؤولياتهم تجاه تمارينهم الرياضية والمباريات التي تعقد خلال شهر رمضان، حيث تركز الأندية على استثمار ساعات المساء في أداء التمارين الرياضية وعقد المنافسات في اللقاءات والمباريات.