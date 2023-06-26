"شفاء مكة" تساهم بمستلزمات طبية مجانية للحجاج

يشار إلى أن جمعية شفاء الخيرية تعد إحدى الجمعيات الخيرية الصحية التي تُقدم خدماتها للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرها.. من ذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة والقرى التابعة لها على يد نخبة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية.