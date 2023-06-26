"شفاء مكة" تساهم بمستلزمات طبية مجانية للحجاج

قدمت جمعية شفاء الخيرية بمكة المكرمة بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري ووقف الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز مبادرة تقديم المستلزمات الطبية لمرضى السكري من خلال تأمين أجهزة قياس السكر وأجهزة قياس الحرارة ومستلزمات طبية أخرى مجاناً لحجاج بيت الله الحرام، سعياً لتحسين جودة الحياة بين المرضى ومساعدتهم في إكمال مناسكهم دون حدوث أي مضاعفات.
يشار إلى أن جمعية شفاء الخيرية تعد إحدى الجمعيات الخيرية الصحية التي تُقدم خدماتها للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي والأمراض المزمنة كالسكري والضغط وغيرها.. من ذوي الدخل المحدود في مكة المكرمة والقرى التابعة لها على يد نخبة من الأطباء ذوي الكفاءة العالية.