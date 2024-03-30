مشرف الهلال الأحمر بالحرم المكي: باشرنا أكثر من 19 ألف حالة منذ بداية رمضان

أكّد المشرفُ الميداني في الهلال الأحمر بندر الحارثي، أنّ فرق الهلال الأحمر باشرت منذ بداية رمضان أكثر من 19 ألف حالة على مستوى العاصمة المقدسة، كان نصيب المسجد الحرام منها "6033" حالة.