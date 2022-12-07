التعثر يعلّق مشروع ترميم متحف الـ "40" عاماً بصبيا منذ سنوات.. ومطالبات بالإنجاز

ومتحف آثار جازان، هو متحف بمحافظة صبيا، يقع جوار موقع الأدارسة الأثري، ويشكل جزءاً من شبكة المتاحف التي أقامتها وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف قديماً، وتمّ بناء المتحف عام 1403 هـ؛ الموافق 1983م، وافتتح لاستقبال الزوّار في 27 المحرم 1412هـ، وتسلمته لاحقاً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "سابقاً"، وكان يحتوي على عديدٍ من الآثار المحلية قبل نقلها من أجل إعادة التأهيل.