التعثر يعلّق مشروع ترميم متحف الـ "40" عاماً بصبيا منذ سنوات.. ومطالبات بالإنجاز

يواصل مشروع ترميم وتأهيل متحف محافظة صبيا تأخره منذ أعوام عدة، وهو المتحف الحكومي الأقدم والوحيد في منطقة جازان الذي كان يضم عديداً من المقتنيات التراثية والأثرية.
بدأ العمل بمشروع ترميم وتأهيل متحف محافظة صبيا عام 2018 وفق لوحة المشروع لينتهي عام 2019 إلا أن ذلك لم يتحقق، فلا تزال أبواب المتحف موصدة على الرغم من احتياج المحافظة إلى منشأة داعمة للسياحة وحاضنة للتراث والآثار.
وبينما تنتظر صبيا اكتمال المشروع وتطويره ليصبح مهيأً بالشكل الذي يستهوي الزوّار للاطلاع على آثار المنطقة؛ إلا أنه أُصيب بعدوى تعثر المشاريع، كما يصفه بعض المهتمين، وسط مطالبات بتسريع الأعمال وتطوير المتحف الذي شارف عمره على الأربعين عاماً ليصبح بصورة عصرية.
ومتحف آثار جازان، هو متحف بمحافظة صبيا، يقع جوار موقع الأدارسة الأثري، ويشكل جزءاً من شبكة المتاحف التي أقامتها وكالة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف قديماً، وتمّ بناء المتحف عام 1403 هـ؛ الموافق 1983م، وافتتح لاستقبال الزوّار في 27 المحرم 1412هـ، وتسلمته لاحقاً الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني "سابقاً"، وكان يحتوي على عديدٍ من الآثار المحلية قبل نقلها من أجل إعادة التأهيل.