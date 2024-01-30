جدة.. ضبط مستودع استغلّته عمالة مخالفة لمزاولة أنشطة الخياطة

وبيّن أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع المذكور، مؤكدًا مواصلة الفرق الميدانية لأمانة جدة جهودها في رصد الظواهر السلبية؛ وتتبّع الأنشطة والممارسات العشوائية داخل الأحياء السكنية، مُثمنًا الدور الكبير للمواطن والمقيم من السكان ووعيهم في دعم الجهود البلدية بالتبليغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940 لمعالجتها.