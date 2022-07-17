"التعاون الإسلامي" ترحب بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية وتؤكّد دعمها للجهود العربية والدولية كافة

عبّرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بمخرجات قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية في دورتها الرابعة عشرة، بمدينة جدة، بمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.