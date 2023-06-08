منذ بداية الشهر الجاري.. "البيئة" تفسح 700 ألف رأس من الماشية استعدادًا للحج

وأوضحت "البيئة" أن إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها، يتم التأكد منها من خلال سلسلة من الإجراءات؛ تبدأ عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية؛ ويتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات فورًا، والتأكد من سلامتها صحيًّا، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية؛ حيث يتم أخذ عينات عشوائية من الماشية بواسطة الأطباء البيطريين وفحصها بالمختبرات المختصة؛ للتأكد من سلامتها مخبريًّا، ثم يبدأ بعد ذلك فسحها جمركيًّا في حال سلامتها من أي أوبئة محجریة، ومن ثم تسلیمها للمستوردين عن طريق مشغل محطة المواشي.