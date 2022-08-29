الإعلامي "الدكتور محسن آل حسان" في ذمة الله

‏أعدَّ الفقيد وقدَّم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، منها على سبيل المثال: دعونا نتعلم العربية بالإنجليزي-إعداد وتقديم، حول العالم في ٤٥ دولة بالعربي والإنجليزي، الميزان برنامج لليوم الوطني من إعداده ومن تقديم المرحوم ماجد الشبل، حروف الرمضاني-من إعداده وتناوب على تقديمه غالب كامل وماجد الشبل وحامد الغامدي، إضافة لإعداد مجموعة من برامج المسابقات، منها مسرح المسابقات، سباق مع الساعة.. وغيرها. ورواد ومواهب أول برنامج جماهيري من إعداده وتقديمه.