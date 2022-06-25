65 ألف حاج من جنوب شرق آسيا يُكملون جاهزيتهم لأداء مناسك الحج

وتَحدث عدد من حجاج ماليزيا عن "مبادرة طريق مكة" التي تدخل هذا العام في عامها الرابع، والتي تعطي انطباعًا واضحًا عن المستوى الذي وصلت إليه المملكة من تطور مذهل في مختلف المجالات؛ معتبرين أنها مَكرُمة تُضاف إلى جهود المملكة لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ مؤكدين أن المبادرة أسهمت في التخفيف عن الحجاج، وسهلت إجراءات السفر؛ خاصة بعد طول فترة انتظارهم لأداء الفريضة بسبب ظروف جائحة كورونا؛ مما يجسّد الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان، وتحول رحلة الحج إلى رحلة إيمانية ميسرةً وخاليةً من المصاعب؛ مراعية لعنصر الوقت والجهد.