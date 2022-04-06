650 شاباً وفتاةً من تعظيم البلد الحرام يخدمون المعتمرين في رمضان

أطلق مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة حزمة من أنشطة الخدمة الشريفة التي تهدف إلى المساهمة في خدمة المعتمرين بمشاركة 650 شاباً وفتاةً من أبناء مكة المكرمة.
وأوضح مدير عام جمعية مراكز الأحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طلال اللهيبي أن المشروع يعنى بخدمة المعتمرين بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الأنشطة التي يقدمها في موسم رمضان هذا العام تشمل خدمة دفع العربات بالشراكة مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأضاف الدكتور "اللهيبي" أنه بالإضافة إلى ذلك شملت الأنشطة تنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، والمساهمة في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة، بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب.
وأبان "اللهيبي" أن الشباب المشاركين جرى تدريبهم بصورة مكثفة حول ثقافة التعظيم ومهارات التعامل مع وفد الرحمن لتنفيذ هذه المهام الجليلة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة أعداد المتطوعين إلى مليون متطوع.