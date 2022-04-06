650 شاباً وفتاةً من تعظيم البلد الحرام يخدمون المعتمرين في رمضان

وأضاف الدكتور "اللهيبي" أنه بالإضافة إلى ذلك شملت الأنشطة تنظيم وإرشاد المصلين والمعتمرين داخل الحرام وفي ساحاته، وتنظيم وإرشاد الزوار في المنطقة المركزية بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة للتوعية بحق الطريق، والمساهمة في تنظيم مواقف سيارات المعتمرين بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة، بمواقف كدي والجمرات ومواقف الأمير متعب.