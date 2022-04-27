650 معتمرًا .."هدية الحاج" تسير قوافل العمرة من مناطق مكة والمدينة والشرقية

سيّرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قوافل رحلة عمرة من ثلاث مناطق بالمملكة قادمين من لجنة التنمية الاجتماعية بمركز حقال بمنطقة مكة المكرمة، وجمعية وتين الخير من محافظة الحناكية بمنطقة المدينة المنورة، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات من محافظة النعيرية بالمنطقة الشرقية.
وتقوم الجمعية بدفع تكاليف الرحلة كاملةً من المغادرة وحتى العودة بتوفير الباصات النموذجية، ووجبات الإطعام، والسكن بفنادق بقرب المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وصرح المهندس مصطفى شاهين: "بأن الجمعية تقدم هذا البرنامج منذ سنوات عديدة ضمن مشروع "نفقة معتمر" وهو يُعنى بتغطية نفقة العمرة عن المسلمين الجدد وأصحاب الدخل المحدود والمطلقات والأرامل وأسر الشهداء والعاجزين عن أداء المناسك، ويقوم بدفع تكاليف الرحلة المتبرعون والداعمون لبرامج الجمعية.
وأوضح "شاهين" أن الجمعية تنفذ المشروع هذا العام في شهر رمضان المبارك وشهر شوال لـ 650 معتمرًا منهم 250 معتمرًا من مركز حقال، و250 معتمرًا من محافظة الحناكية، و150 معتمرًا من محافظة النعيرية، مضيفًا أن الجمعية تفتح باب التبرع والدعم لبرامجها وخدماتها في الشهر الكريم وطوال العام من خلال متجر هدية الإلكتروني hgc.org.sa وزيارة مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين أو التحويل عبر الحسابات البنكية.