650 معتمرًا .."هدية الحاج" تسير قوافل العمرة من مناطق مكة والمدينة والشرقية

وأوضح "شاهين" أن الجمعية تنفذ المشروع هذا العام في شهر رمضان المبارك وشهر شوال لـ 650 معتمرًا منهم 250 معتمرًا من مركز حقال، و250 معتمرًا من محافظة الحناكية، و150 معتمرًا من محافظة النعيرية، مضيفًا أن الجمعية تفتح باب التبرع والدعم لبرامجها وخدماتها في الشهر الكريم وطوال العام من خلال متجر هدية الإلكتروني hgc.org.sa وزيارة مكاتبها القريبة من الحرمين الشريفين أو التحويل عبر الحسابات البنكية.