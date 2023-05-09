خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين (12) قاضياً بديوان المظالم

وقال معاليه: إن ذلك يتأتى بفضلٍ من الله، ثم بتوجيهٍ واهتمامٍ من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم سعياً إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.