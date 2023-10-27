فرع "الشؤون الإسلامية" بنجران ينظّم سلسلة برامج دعوية في شرورة

ويشمل البرنامج العلمي أيضاً سلسلة من المحاضرات تتمثل في محاضرة بعنوان "أسرار السعادة الزوجية" بمسجد الصالحين بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، ومحاضرة عن "محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-" في جامع البخاري بعد صلاة العشاء، إضافة إلى محاضرتيْن يوم السبت المقبل عن" معنى لا إله إلا الله" بجامع آل كرامة بعد صلاة الظهر.