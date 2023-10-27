فرع "الشؤون الإسلامية" بنجران ينظّم سلسلة برامج دعوية في شرورة

ينظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، ممثلاً في إدارة الدعوة، بالتعاون مع برنامج "متون" وإدارة مساجد شرورة، بدءاً من اليوم الجمعة، عددًا من الدروس العلمية والبرامج الدعوية في محافظة شرورة، يقدّمها الشيخ عمر الحركان.
وينطلق أول هذه الدروس، اليوم، بشرح كتاب "أصول الدعوة وقواعدها العامة"، وذلك بعد صلاة الفجر في جامع أحمد بن حنبل، وكذلك شرح كتاب" متن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها" بجامع الخير يومَي الجمعة والسبت بعد صلاة العصر والمغرب.
ويشمل البرنامج العلمي أيضاً سلسلة من المحاضرات تتمثل في محاضرة بعنوان "أسرار السعادة الزوجية" بمسجد الصالحين بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، ومحاضرة عن "محبة النبي -صلى الله عليه وسلم-" في جامع البخاري بعد صلاة العشاء، إضافة إلى محاضرتيْن يوم السبت المقبل عن" معنى لا إله إلا الله" بجامع آل كرامة بعد صلاة الظهر.
وسيتم شرح "معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفضلها" بمسجد الإحسان بعد صلاة العصر.
ويسعى فرع الوزارة إلى تكثيف مثل هذه البرامج تنفيذاً لتوجيهات الوزارة، ولنشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع.