36 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 36 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل حرارة بـ7 درجات فقط؛ فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة تُسبَق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الشرقية) والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة.