ضبط 9 أشخاص لنقلهم وتخزينهم حطبًا محلياً في الرياض وعسير

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (8) مواطنين ومقيماً من الجنسية السودانية؛ لمخالفتهم نظام البيئة بنقل وتخزين أكثر من (12) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقة الرياض ومتنزه السودة بمنطقة عسير.
وأوضحت قوات الأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.