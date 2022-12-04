اليوم السابع... 5 أشواط للمُلاك السعوديين ورقم قياسي جديد بمهرجان الصقور

وتنافس اليوم 182 صقراً في الأشواط التأهيلية؛ بحثاً عن التأهل لكؤوس الملك عبدالعزيز، ضمن المراكز السبعة الأولى في كل شوط، حيث استطاع سعود بن راشد الدعيج بصقره (كبريت) تحقيق زمن قدره 16.523 ثانية في الشوط الأول لفئة جير شاهين قرناس، وهو رقم قياسي في جميع مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 منذ انطلاقته قبل أسبوع، تلاه عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وعبدالله بن خليف الخليف.