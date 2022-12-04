اليوم السابع... 5 أشواط للمُلاك السعوديين ورقم قياسي جديد بمهرجان الصقور

شهد اليوم السابع من فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة -الذي ينظمه نادي الصقور السعودي حالياً بمقره في ملهم- إقامة خمسة أشواط للمُلاك السعوديين بمسابقة الملواح «400 متر»، وذلك في فئة جير شاهين فرخ وقرناس، وقرموشة جير فرخ وقرناس.
وتنافس اليوم 182 صقراً في الأشواط التأهيلية؛ بحثاً عن التأهل لكؤوس الملك عبدالعزيز، ضمن المراكز السبعة الأولى في كل شوط، حيث استطاع سعود بن راشد الدعيج بصقره (كبريت) تحقيق زمن قدره 16.523 ثانية في الشوط الأول لفئة جير شاهين قرناس، وهو رقم قياسي في جميع مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2022 منذ انطلاقته قبل أسبوع، تلاه عبدالعزيز بن سفر العتيبي، وعبدالله بن خليف الخليف.
وفاز الدعيج كذلك بصدارة شوط فئة جير شاهين فرخ من خلال الصقر (صن) في زمن قدره 17.303 ثانية، وعاد عبدالعزيز بن سفر العتيبي ليحقق المركز الثاني، وحل هليل بن طبعان العنزي ثالثاً، فيما حصد الصقار محمد بن نجيب الحزامي المركز الأول في الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس بصقره (إرث) خلال 16.457 ثانية، تلاه ناصر بن مقحم القحطاني، وعبدالإله بن مشعل الحارثي.
وعاد الصقار عبدالإله بن مشعل الحارثي لمنصات التتويج محققاً المركز الأول في شوط قرموشة جير فرخ بالصقر (فن) خلال زمن قدره 17.574 ثانية، وجاء ثانياً الوليد بن عيسى الدوسري، وحل ثالثاً ناصر بن مقحم القحطاني، فيما تربع الصقار محمد بن عبدالله الدعيج على المرتبة الأولى في الشوط المخصص لفئة قرموشة جير قرناس بصقره (مشاكل)، محققاً زمناً قدره 17.442 ثانية، تلاه مشاري بن متعب المطيري، وسعد بن برجس الحارثي.