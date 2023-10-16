غداً.. مجلس التعاون يعقد اجتماعاً وزارياً في مسقط لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي؛ انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.
وقال البديوي؛ إن انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري لمناقشة الأوضاع في غزة، جاء بناءً على طلب سلطنة عُمان (دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون) وبعد التشاور والتنسيق مع دول المجلس.
وأوضح أن هذا الاجتماع الاستثنائي لهذه الدورة يهدف إلى التشاور والتباحث بين دول مجلس التعاون، حول التطورات والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة.