غداً.. مجلس التعاون يعقد اجتماعاً وزارياً في مسقط لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي؛ انعقاد الدورة الاستثنائية الثالثة والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023م، في مدينة مسقط بسلطنة عُمان.