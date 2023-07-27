القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 13 مخالفًا لبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة؛ (4) مقيمين من الجنسية السودانية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمَين من الجنسية المصرية، ومقيمَين من الجنسية الهندية ومقيمَين من الجنسية الباكستانية؛ لبيعهم وتخزينهم أكثر من (914) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.