"الحج" توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج

وقّعت وزارةُ الحج والعمرة، اليوم، اتفاقيةَ تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ونائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية عبدالله بن علي النعيم، وذلك في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.