"الحج" توقّع اتفاقية تعاون مع هيئة الزكاة لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج

وقّعت وزارةُ الحج والعمرة، اليوم، اتفاقيةَ تعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مجال تحسين الخدمات المقدمة للحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ونائب محافظ الهيئة للشؤون الأمنية عبدالله بن علي النعيم، وذلك في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ووقّع الاتفاقيةَ من وزارة الحج والعمرة، المديرُ العام لفرع الوزارة بمحافظة جدة، عبدالرحمن بن محمد الغنام، فيما وقّعها من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مديرُ الإدارة الإقليمية للمنافذ الغربية مشعل بن حسن الزبيدي.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات المقدمة لعموم الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال تنفيذ مبادرة "حاج بلا حقيبة" التكاملية بين الطرفين، خدمة إضافية تهدف لاستلام أمتعة الحجاج من داخل صالات القدوم الدولي بالمطارات بعد إنهاء إجراءاتها الجمركية، وإيصالها إلى مساكن الحجاج في مكة المكرمة مباشرة.
وستُسهم الاتفاقية في تسهيل وإسراع إجراءات الحجاج من المطار إلى مساكنهم، والتي من المستهدف تطبيقها على عدد من الدول.