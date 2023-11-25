"البديوي": اعتماد خطة العمل المشتركة مع أذربيجان يعزّز العلاقات الاستراتيجية

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن خطة العمل التي توصلت إليها فرق العمل من الجانبين، تغطّي عددًا من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ مثل: التنسيق السياسي، والتعاون التجاري، وفرص الاستثمار، والطاقة، إضافة إلى العديد من المواضيع المتضمّنة في خطة العمل المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر في عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية.