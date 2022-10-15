"المسحل": المحافظة على إرث الصقور مسؤولية الجميع.. وأجواء سباق "الملواح" كانت حماسية

وأشار "المسحل" بعد حضوره سباق فئة "قرموشة جير فرخ"، الذي أُقيم اليوم، إلى أن الأجواء كانت حماسية، مؤكدًا أن نادي الصقور السعودي نجح في إحياء هذا الإرث العريق من خلال الفعاليات المتعددة التي يُنظِّمها في إطار روزنامته السنوية.