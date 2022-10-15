"المسحل": المحافظة على إرث الصقور مسؤولية الجميع.. وأجواء سباق "الملواح" كانت حماسية

أبدى محمد بن حسن المسحل، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية في مجموعة محمد يوسف ناغي، الراعي الماسي لفعاليات نادي الصقور السعودي، سعادته الغامرة بالأجواء التي يشهدها سباق الملواح، الذي ينظمه النادي بمقره بملهم شمال مدينة الرياض حتى 12 نوفمبر المقبل بإجمالي جوائز 756 ألف ريال.
وأشار "المسحل" بعد حضوره سباق فئة "قرموشة جير فرخ"، الذي أُقيم اليوم، إلى أن الأجواء كانت حماسية، مؤكدًا أن نادي الصقور السعودي نجح في إحياء هذا الإرث العريق من خلال الفعاليات المتعددة التي يُنظِّمها في إطار روزنامته السنوية.
وعبَّر "المسحل" عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع نادي الصقور السعودي، موضحًا أن رعاية مجموعة الناغي فعاليات نادي الصقور تأتي في إطار دورها المجتمعي، ومساهمتها في دعم هذا الإرث، الذي يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة.
وأشار إلى أن إنسان السعودية ارتبط بالصقور منذ زمن بعيد، وباتت هي أسلوب حياة له، والمحافظة عليها والتشجيع على نقلها للأجيال المقبلة مسؤولية الجميع.. وقال: "علينا أن نتكاتف جميعًا للمحافظة على هذا التراث التاريخي والتقاليد المرتبطة بثقافة الصيد بالصقور".
وأضاف: "نشكر نادي الصقور السعودي على الأدوار الكبيرة التي يقوم بها للمحافظة على هذا الإرث. ونحن نتابع الجهود المبذولة في مجالات التوعية والتدريب والبحوث وبرامج حماية الصقور.. وكلها مساعٍ تهدف لبقاء ثقافة الصقور إرثًا يُتوارث جيلاً بعد جيل".
وأشاد "المسحل" بالتوظيف المميَّز للتقنية في فعاليات نادي الصقور السعودي، مُعلِّقًا: "شاهدتُ تطورًا كبيرًا في استخدام التقنية وطريقة تحكيم السباق وفق تقنية عالية جدًّا".. موضحًا أن فعاليات الصقور تحظى باهتمام كبير من الصقارين داخل السعودية وخارجها.
ويهدف نادي الصقور السعودي من تنظيم من سباق الملواح إلى تعزيز هواية الصيد بالصقور، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصقور، وتدريب الشباب، وتطوير المهارات بالصقارة، وتمكين الصقارين من ممارسة هوايتهم.