"الماجدية ريزدنس".. "أفضل بيئة عمل" في المملكة

حصلت مجموعة "الماجدية ريزدنس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، على شهادة "أفضل بيئة عمل" في المملكة العربية السعوديَّة لعام 2024، والتي تمنحها منظمة ""Great Place To Work العالميَّة.
ويأتي فوز "الماجدية" بالشهادة تتويجًا لحرص الإدارة العليا على أن تكون الشركة مكانًا جاذبًا للموظفين، وتوفّر لهم بيئة عملٍ مثاليَّة، مليئة بالإنجازات والتحديات، تنعكس إيجابًا على سعادتهم، ونجاحهم، وتُترجم طموحاتهم إلى قصة نجاحٍ مُلهمة. كما أنها تُعتبر انعكاسًا لثقافة الشركة، وكفاءتها العالية في تمكين موظفيها، وتقديم أفضل تجربة عمل لهم.
من جانبه، قال عبد السلام الماجد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الماجدية"،: "كلُّ موظفٍ في الشركة يُعتبر جزءًا أساسيًّا في قصة نجاحها، وريادتها، ومساهمتها في مسيرة التنمية والازدهار التي تعيشها المملكة".
وأضاف: حققت الشركة سلسلةً متواصلةً من النجاحات بإطلاق الكثير من المشاريع والصناديق العقاريَّة التي تهدف إلى توفير وحداتٍ سكنيةٍ راقية، والمساهمة في مساعي المملكة الهادفة إلى رفع نسبة تملُّك السعوديين للسكن إلى 70% بحلول العام 2023".
وأكد "الماجد" أن كلَّ نجاحات الشركة المتواصلة، هي بفضل الله، سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود أفراد الشركة، مفتخرًا بثقافة الشركة، والثقة العالية والاحترام المتجذِّر، والالتزام المشترك بنجاح الأفراد العاملين في الشركة، وتلبية احتياجاتهم، مما انعكس إيجابًا على إنتاجيَّة الموظفين ورضاهم واستمرارهم في الشركة على المدى الطويل.
الجدير بالذكر أن منظمة Great Place To Work العالميَّة، تُعدُّ واحدةً من أكبر المنظمات تخصُّصًا في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملةً من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنويًّا لمختلف الدول حول العالم.
وتُعدُّ مجموعة "الماجدية ريزدنس" من أوائل الشركات الرائدة في المجال العقاري، وتقوم بدورٍ متكاملٍ في السوق السعودي العقاري، من خلال بناء الفلل السكنية والمباني التجارية ذات الجودة العالية، علاوةً على التخطيط والاستثمار العقاري؛ لتساهم في نمو السوق العقاري من خلال تطويرها مشاريع غطَّت فيها مناطق مختلفة من المملكة لتلبي احتياجات العملاء وتحقّق أهداف المستثمرين، وتواكب رؤية المملكة 2030.