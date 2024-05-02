"الماجدية ريزدنس".. "أفضل بيئة عمل" في المملكة

ويأتي فوز "الماجدية" بالشهادة تتويجًا لحرص الإدارة العليا على أن تكون الشركة مكانًا جاذبًا للموظفين، وتوفّر لهم بيئة عملٍ مثاليَّة، مليئة بالإنجازات والتحديات، تنعكس إيجابًا على سعادتهم، ونجاحهم، وتُترجم طموحاتهم إلى قصة نجاحٍ مُلهمة. كما أنها تُعتبر انعكاسًا لثقافة الشركة، وكفاءتها العالية في تمكين موظفيها، وتقديم أفضل تجربة عمل لهم.