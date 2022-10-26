"التدريب التقني" ينفذ أكثر من 220 برنامجًا تدريبيًّا بالنظام الثلثي

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكثر من 220 برنامجًا تدريبيًّا بالنظام الثلثي في أكثر من 285 منشأة بمناطق المملكة كافة.
يأتي ذلك ضمن جهود تحويل جميع برامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية إلى النظام الجديد، والتي شملت برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة.
وقال مدير عام المناهج في المؤسسة عبدالله بن عبدالرحمن الدخيل: إنه تم وضع خطة عمل لتحويل مناهج المؤسسة منذ وقت مبكر على مراحل عدة، بدأت بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة النائب لسياسات التدريب والجودة، وعضوية النواب والنواب المساعدين، وعدد من مديري العموم لمتابعة أعمال التحول.
وحصرت الإدارة العامة للمناهج أبرز التحديات والخيار الأفضل لتحويل البرامج، ضمن عدد من الخيارات التي تم وضعها، ومن ثَم في المرحلة التالية جرى توزيع ساعات الاتصال وتحديد الساعات المستهدفة وتوزيع المقررات؛ ليتم إدخالها ضمن نظام الخدمات الذاتية "رايات"؛ حيث بلغت أكثر من 3900 مقرر موزعة ما بين برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة.
وأكد "الدخيل" أنه جرى خلال المرحلة الأخيرة من مشروع التحول مشاركة الأطر التدريبية للنظام الثلثي مع كل أقسام المنشآت التدريبية، وعقد العديد من الورش التعريفية والتخصصية للمدربين والمدربات لشرح آلية العمل بها، والإجابة عن جميع استفساراتهم، إضافة إلى تذليل جميع التحديات التي واجهتهم.
وقال: إن مشروع التحول للنظام الثلثي أدى إلى تحقيق عدد من المكتسبات؛ أبرزها تسريع تخريج المتدربين والمتدربات في مدة زمنية أقل.
يذكر أن المؤسسة تهدف بشكل مستمرّ إلى تطوير التدريب لرفع جودة المخرجات وفق ما يتطلّبه سوق العمل، وإتاحة فرصة أكبر للمتدرّب للتحصيل العلمي والمهاري، والاستفادة المثلى من المنشآت التدريبية والتجهيزات والموارد البشرية العاملة في قطاعات التدريب بالمؤسسة.