"التدريب التقني" ينفذ أكثر من 220 برنامجًا تدريبيًّا بالنظام الثلثي

وحصرت الإدارة العامة للمناهج أبرز التحديات والخيار الأفضل لتحويل البرامج، ضمن عدد من الخيارات التي تم وضعها، ومن ثَم في المرحلة التالية جرى توزيع ساعات الاتصال وتحديد الساعات المستهدفة وتوزيع المقررات؛ ليتم إدخالها ضمن نظام الخدمات الذاتية "رايات"؛ حيث بلغت أكثر من 3900 مقرر موزعة ما بين برامج البكالوريوس والدبلوم والبرامج القصيرة.