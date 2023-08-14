١٧ سنة سجناً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج

وشدّد المصدر على مُضي النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد الأمن والصحة، وستقدم كل مَن تسوّل له نفسه ترويج المخدرات إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة في هذا الشأن.