١٧ سنة سجناً لمواطن ومواطنة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الترويج

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة المخدرات أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن ومواطنة بحيازة المخدرات بقصد الترويج.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورَيْن بإعداد إحدى الاستراحات لترويج المخدرات، وتبيّن بعد تفتيشها العثور على قرابة (١٠٠) حبة من المؤثرات العقلية، وكمية من الحشيش المخدّر، وأدوات توزيعها، ووزنها.
وبتوقيفهما وإحالتهما إلى المحكمة المختصّة وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر حكمٌ يقضي بإدانتهما بما نُسب إليهما وسجن المواطن مدة (١٢) سنة، والمواطنة مدة (٥) سنوات، وتغريمهما مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) "مائة ألف ريال".
وشدّد المصدر على مُضي النيابة العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية في حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد الأمن والصحة، وستقدم كل مَن تسوّل له نفسه ترويج المخدرات إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشدّدة في هذا الشأن.