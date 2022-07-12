إعلان رسمي عن نجاح خطط الحج الإسعافية الأرضية والجوية

ورفع "العويسي" أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم حج 1443هـ، بعد أن استطاع ضيوف الرحمن أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة؛ حيث تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى ذويهم، بعد أن تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تَجَلّت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة؛ مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجاهزية العالية والقدرات الهائلة للدولة.