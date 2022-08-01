سلام فريد.. أول سعودي يتخرج في تخصص علم السلوك يكافح البدانة بتخصصه

قرر الشاب "سلام فريد أعظم" أن يسعى لحل مشكلة زيادة الوزن لنفسه وللمجتمع بعد أن عانى منها، فدرس التغذية البشرية في البكالوريوس من جامعة كينغستون بلندن وعلم السلوك في الماجستير من جامعة درم العريقة بالمملكة المتحدة، فقلل من وزنه والآن يعمل جاهداً على مساعدة المجتمع في المحافظة على الأوزان الصحية عبر كيان "صحة وسلام" (@SehhawSalam).
وفي التفاصيل، يعد الشاب "سلام أعظم" وهو أول سعودي يتخرج من تخصص علم السلوك، ويقدم استشارات لتحسين السلوك الغذائي يستهدف الأشخاص الذين يعالجون ضغوطهم النفسية بالإقبال على الأكل بتصميم برامج غذائية وسلوكية تلائم وتتناسب مع احتياجاتهم حتى تتغير نظرتهم للطعام ويصبح وسيلة وليست غاية؛ فالإنسان يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل؛ إذ بسبب اضطراب الحالة النفسية عند البعض يتم استهلاك الطعام بكميات تزيد على حاجتهم كطريقة للتخفيف عن الحالة النفسية المضطربة.
وعن قصته مع زيادة الوزن وتخلصه منها قال لـ"سبق": بدأت زيادة الوزن لدي في المرحلة المتوسطة إذ كنت وقتها أقضي أوقاتاً طويلة في الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن" والتهم كميات غير محسوبة من الأطعمة والوجبات السريعة والحلويات.
وتابع: مع شعوري بالإحراج من زملائي في المدرسة بعد زيادة وزني قررت التخلص من السمنة والوزن الذي كان زائداً عن المعدل المثالي بـ15 كجم ونجحت مع المثابرة وبالوعي وتغيير السلوك واتباع النظام الصحي الجيد وممارسة الرياضة بإنقاص 25 كجم بدون أي عمليات تكميم، وقد زادت ثقتي بنفسي لدرجة كبيرة وأصبحت اجتماعياً بعد أن كنت انطوائياً ومنعزلاً بسبب وزني الزائد!
وأشار "سلام" إلى أن منصة "صحة وسلام" التي أطلقها من قرابة شهرين ونصف تسعى إلى مساعدة من يعانون من زيادة الوزن والسمنة في تخفيف أوزانهم ونشر الثقافة الصحية المتعلقة بالسلوك الغذائي المناسب من خلال تقديم الاستشارات.