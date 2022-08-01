سلام فريد.. أول سعودي يتخرج في تخصص علم السلوك يكافح البدانة بتخصصه

وفي التفاصيل، يعد الشاب "سلام أعظم" وهو أول سعودي يتخرج من تخصص علم السلوك، ويقدم استشارات لتحسين السلوك الغذائي يستهدف الأشخاص الذين يعالجون ضغوطهم النفسية بالإقبال على الأكل بتصميم برامج غذائية وسلوكية تلائم وتتناسب مع احتياجاتهم حتى تتغير نظرتهم للطعام ويصبح وسيلة وليست غاية؛ فالإنسان يأكل ليعيش لا يعيش ليأكل؛ إذ بسبب اضطراب الحالة النفسية عند البعض يتم استهلاك الطعام بكميات تزيد على حاجتهم كطريقة للتخفيف عن الحالة النفسية المضطربة.