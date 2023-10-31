الحقيل يشارك في مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول بسلطنة عمان

وأكد الحقيل خلال كلمته بالجلسة الوزارية، أن برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 - تمكن من إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بشكل متكامل، عبر مجموعة من السياسات التي تضمنت؛ التمويل والدعم السكني وزيادة المعروض من المنتجات السكنية، وتطوير الخدمات والأنظمة والتشريعات، مشيرًا إلى أن البرنامج حقق العديد من المنجزات التي انعكست على القطاع بشكل عام، وتحقيق مستهدفات البرنامج برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية.