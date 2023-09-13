ضبط 13 مخالفًا لنظام البيئة لدخولهم محميتين دون تصريح

وأوضحت أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح هي (5) آلاف ريال، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) لبقية مناطق المملكة.