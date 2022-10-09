ذاكرة دارة الملك عبدالعزيز.. أمر سامٍ بتوحيد الزي المدرسي و25 هاتفًا من السوفيت

ومن واقع احتفاظ "دارة الملك عبدالعزيز" بنسخ حية ورقمية لصحيفة صوت الحجاز، تبرز بعض النصوص الخبرية التى يمكن إلقاء الضوء عليها لتكشف بعضاً من صور الحياة الاجتماعية والقرارات واللوائح على مدار سنوات متعاقبة.

25 هاتفًا أوتوماتيكيًا من السوفيت

ففي العدد الصادر من صحيفة "صوت الحجاز" في يوم الاثنين 27 ربيع الأول سنة 1353هـ الموافق 9 يوليو 1934هـ، كشف أحد النصوص الخبرية عن إعلان الحكومة تركيب 25 هاتفًا أوتوماتيكيًا هدية من السوفيت، وقد جاء النص تحت عنوان "الأتوماتيكي" كما يلي: "قرّرت الحكومة تركيب خمسة وعشرين آلة تليفون الأوتوماتيكي في بعض الدوائر الحكومية بينها وبين القصر العالي، ولهذا الغرض شرعت إدارة البريد في تقديم بعض موظفيها ليتلقوا دروسًا وتمارين في ذلك؛ بواسطة مهندس أنتجب لهذا الغرض، وهذه الماكينات المنوي تركيبها وصلت خلال المدة إلى مكة هدية من حكومة السوفيت فنشكر لها ذلك".