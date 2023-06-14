ضمن برامجها التعليمية في موسم الحج.. الحلقات القرآنية بالحرم تُطلق أول برامجها "ليشهدوا منافع لهم"

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، سعياً في بذل مزيدٍ من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.