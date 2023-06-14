ضمن برامجها التعليمية في موسم الحج.. الحلقات القرآنية بالحرم تُطلق أول برامجها "ليشهدوا منافع لهم"

حرصاً وعنايةً بضيوف الرحمن واستثمارهم أوقاتهم بما ينفعهم، أطلقت إدارة الحلقات القرآنية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج "ليشهدوا منافع لهم"؛ وذلك ضمن برامجها التعليمية في موسم الحج ١٤٤٤هـ.
أوضح مدير الإدارة العامة للحلقات والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أن البرنامج يهدف إلى تصحيح التلاوة وتعليم حجاج بيت الله الحرام القراءة الصحيحة لكتاب الله -عزّ وجلّ-، وحفظ وإتقان قصار السور، بمشاركة عدد من المعلمين أصحاب العلم والمتخصصين في القراءات القرآنية.
يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ عبدالله بن حمد الصولي، سعياً في بذل مزيدٍ من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.