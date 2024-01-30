محليات

جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 225 كجم من نبات القات المخدر

جرى استكمال الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. حرس الحدود يحبط تهريب 225 كجم من نبات القات المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، تهريب 225 كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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نبات القات المخدر

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