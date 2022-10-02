"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة الثامنة صباحًا.