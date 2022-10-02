"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة وغامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرضيات والشفا والطائف والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة والدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.