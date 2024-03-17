150 شخصًا من القادة وصناع القرار.. قمة العُلا لمستقبل الثقافة تبحث في السعودية تعزيز التغيير الإيجابي

قالت نورا الدبل، المدير التنفيذي للفنون والصناعات الإبداعية في الهيئة، إن النسخة الافتتاحية من القمة تعكس التزامهم بالحفاظ على التراث الثقافي ودعم مستهدفات الفن والثقافة لتعزيز التنمية المجتمعية. وأضافت أنهم يستكشفون من خلال القمة دور البيئة الطبيعية في تشكيل التطور الثقافي وتأثير الطبيعة على البيئة التي نعيش فيها.