أتمتة الإجراءات الجزائية بين النيابة و"الصحة" في الحدود الشمالية

عقدت النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والمديرية العامة للشؤون الصحية، لقاءً ثنائيًّا في مقر النيابة العامة بالمنطقة، رأسه رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العضيدان، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة علوان بن صالح الشمراني.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المستمر، والسعي الدائم لرفع كفاءة العمل المشترك، وإيجاد بيئة عمل مشتركة تتم وفق خطط عمل مؤسسية ونماذج إجرائية موحدة، لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة.
وتمت دراسة إعادة رسم وبناء الإجراءات الجزائية المشتركة "الورقية"، وأتمتتها بشكل كامل عبر نماذج "إلكترونية"، من أجل الوصول لنتائج تحقيق عاجلة ومحكمة، وتم إقرار هذه الإجراءات الإلكترونية لتكون بديلة عن الإجراءات الورقية.
وشملت الإجراءات التقارير الطبية للمجني عليهم في قضايا الاعتداء على الأشخاص، وفي قضايا الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الجنائية، إضافة إلى تقارير تحديد المسؤولية الجنائية، وفي الإصابات والقضايا الجزائية الأخرى.
وتحرص النيابة العامة على الحوكمة الإلكترونية للإجراءات الجزائية المشتركة بينها وبين جهات الضبط وجهات الخبرة لتحقيق الكفاءة العدلية الإجرائية.