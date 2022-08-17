أتمتة الإجراءات الجزائية بين النيابة و"الصحة" في الحدود الشمالية

وشملت الإجراءات التقارير الطبية للمجني عليهم في قضايا الاعتداء على الأشخاص، وفي قضايا الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الجنائية، إضافة إلى تقارير تحديد المسؤولية الجنائية، وفي الإصابات والقضايا الجزائية الأخرى.