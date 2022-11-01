بعيدًا عن عربات الطعام.. "الراجح": 3 طرق لتكريم الموظف وتحفيزه على العمل والإبداع

التكريم الصحيح للموظفين

وفي مقاله "التكريم الصحيح للموظفين" بصحيفة "مكة"، يعلن "الراجح" عن الأسلوب الصحيح لتكريم الموظفين، ويقول: "يشكل التكريم حافزًا مهمًا للموظفين من أجل الإبداع واستمرار الجهد والعمل، حيث إن المنشآت تبين لهم من خلال التكريم أنهم في محل التقدير نظير ما قدموه من جهود وتفانٍ، ولكن للأسف كثيرًا من المنشآت لا تعرف التكريم الصحيح أو تعرفه فقط في وقت الرحيل، ويعتقدون أنهم بهذا التكريم هيأوا بيئة عمل رائعة وصحية.. التكريم الصحيح ليس كما نراه اليوم من بعض المنشآت تفتقد إلى أساسيات التحفيز المهني وتهتم بعربات الطعام أو الفرق الموسيقية وتوزيع الحلوى، لا تتخيل أنك بهذا تستطيع أن تكسب ولاء الموظفين ولا تعتقد أنك قدمت ميزة مختلفة وجذابة، لا يحتاجون منك هذا عزيزي المركزي".