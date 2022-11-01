بعيدًا عن عربات الطعام.. "الراجح": 3 طرق لتكريم الموظف وتحفيزه على العمل والإبداع

بعيدًا عن عربات الطعام أو الفرق الموسيقية وتوزيع الحلوى، يقدم الكاتب الصحفي أحمد يوسف الراجح ثلاثة أساليب يمكن أن تقوم من خلالها المؤسسة بتكريم موظفيها، مؤكدًا أن هذا التكريم يشكل حافزًا مهمًا للموظفين من أجل الإبداع واستمرار الجهد والعمل، حيث إن المنشآت تبين لهم من خلال التكريم أنهم في محل التقدير نظير ما قدموه من جهود وتفانٍ.
التكريم الصحيح للموظفين
وفي مقاله "التكريم الصحيح للموظفين" بصحيفة "مكة"، يعلن "الراجح" عن الأسلوب الصحيح لتكريم الموظفين، ويقول: "يشكل التكريم حافزًا مهمًا للموظفين من أجل الإبداع واستمرار الجهد والعمل، حيث إن المنشآت تبين لهم من خلال التكريم أنهم في محل التقدير نظير ما قدموه من جهود وتفانٍ، ولكن للأسف كثيرًا من المنشآت لا تعرف التكريم الصحيح أو تعرفه فقط في وقت الرحيل، ويعتقدون أنهم بهذا التكريم هيأوا بيئة عمل رائعة وصحية.. التكريم الصحيح ليس كما نراه اليوم من بعض المنشآت تفتقد إلى أساسيات التحفيز المهني وتهتم بعربات الطعام أو الفرق الموسيقية وتوزيع الحلوى، لا تتخيل أنك بهذا تستطيع أن تكسب ولاء الموظفين ولا تعتقد أنك قدمت ميزة مختلفة وجذابة، لا يحتاجون منك هذا عزيزي المركزي".
تمكينهم والتواصل معهم
وفي المقابل يرصد الكاتب أول احتياجات الموظفين، ويقول: "هم يحتاجون إلى تمكينهم والتواصل معهم والقضاء على المركزية التي أدت إلى مشاكل عدة أهمها تعطيل الإداري وضعف الأداء وقلة الإنتاجية، وذلك نتيجة عدم المبادرة والابتكار، حيث تلغي المركزية كل الأدوار للموظفين، كذلك إيجاد سلم واضح وطريقة عمل ممنهجة، إضافة للوضوح والشفافية والمشاركة في صنع القرارات والتحفيز بمختلف أنواعه".
الترقيات والرواتب
وعن الأسلوب الثاني للتكريم، يقول "الراجح": "الترقيات والرواتب لها أثر بالغ في تحسين أداء الموظف وزيادة ولائه للمنشأة، أما في حال غياب الترقيات لا تتوقع من عربات الطعام وغيرها أنها ستوجد أثرًا، ستكون غير موثوق وسيبتعد عنك المتميزون وتصبح من فريق إلى آخر وتضيع الإنتاجية ولن تتحقق الأهداف المرجوة التي تطمح لها، ولا تتوقع أنك إذا قدمت مميزات ورواتب مناسبة لكل مؤهل ستخسر بل ستستثمر في موظفيك، وهذا يعود عليك بالنفع. وحتى إذا خالفت كل ما كتبته اعلم أنك حتى وإن نجحت في مرحلة ما فستكون في أدنى مراحل النجاح وستفشل وتنهار فيما بعد".
المميزات غير المكلفة
وثالث تلك الأساليب حسب "الراجح"، المميزات غير المكلفة، حيث يقول: "لما لا تفكر عزيزي المركزي في تقليص ساعات العمل الطويلة ودعم العمل عن بعد وإضافة الساعات المرنة التي تعد من أهم المزايا التي يغفل عنها الكثير؛ فلن تسبب لك الخسائر ولن تعطل سير العمل.. ومن سبل دعم وتعزيز ولاء الموظفين للمنشأة تقديم يوم إجازة للموظف المتميز شهريًا، وعمل لقاءات مع الموظفين المتميزين بفيديو صغير يتحدثون فيه عن تجاربهم، أو رسائل شكر من الرئيس باسم الموظف ترسل على البريد الإلكتروني للموظفين، ولقاءات دورية مع الموظفين لدعم المقترحات والابتكار وصناعة القرارات، دعمهم في مواصلة التعليم من خلال تقديم منحة في جهات عدة تقدم التعليم والتدريب، وغيرها من الأمور المساعدة في تحفيز الموظفين".
جهات تعرف كيف تحافظ على موظفيها
وينهي "الراجح" قائلاً: "حتى في غياب المال رغم أنه العصب للاستمرارية إلا أن هذه المميزات تسهم في تأخر استقالات الموظفين، خاصة في سوق اليوم، فهو جاذب ومتعطش للكفاءات، وسوق العمل السعودي اليوم أصبح مختلفًا عن سابقه، فكثير من الجهات تعرف التكريم الصحيح وتعرف كيف تحافظ على موظفيها وأعلم أن أي نجاح لمنشأة بدايته نجاح استثمار الموظفين".