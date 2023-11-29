إطلاق مبادرة جدة "قادرون 2" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن الملتقى يأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتحقيق معايير الوصول الشامل والحصول على جائزة من أمين محافظة جدة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030.