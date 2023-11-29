إطلاق مبادرة جدة "قادرون 2" لدعم وتمكين ذوي الإعاقة

أطلقت أمانة محافظة جدة، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2023، الأربعاء، ملتقى جدة "قادرون" في نسخته الثانية، برعاية أمين المحافظة صالح بن علي التركي.
ويندرج هذا الملتقى، الذي يأتي بالتعاون مع جمعية "قادرون" وغرفة جدة، ضمن مبادرات الأمانة لتعزيز الجهود في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة مدينة جدة دامجة بشكل يمكّنهم للاندماج في المجتمع.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة: إن الملتقى يأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية لهذه الفئة، لتحقيق معايير الوصول الشامل والحصول على جائزة من أمين محافظة جدة انطلاقًا من رؤية السعودية 2030.
ويسعى الملتقى إلى تطبيق معايير الوصول الشامل في المنشآت، بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التوعية المجتمعية الكافية لدعمهم؛ حيث تم تكريم المنشآت الفائزة والمشاركة في المسابقة بدروع وشهادات شكر وتقدير من أمين محافظة جدة.